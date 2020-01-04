У космосі зникли 100 зірок – астрофізики, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n131621-za-ostannih-70-rokiv-u-kosmosi-znykly-100-zirok-astrofizyky.html

Ракурс

Зникнення зірок у космосі зафіксували вчені.

За 70 років з невідомих причин зникли близько 100 зірок. Про це повідомляє Астрономічний журнал.

Астрофізики проаналізували зоряні карти, які було створено у 1950-х роках ХХ століття. Дані порівняли з зображеннями наших днів. З’ясувалось, що близько 100 зірок просто зникли.

Автори дослідження не знають причин цього процесу. Вони висунули кілька припущень щодо такої аномалії. Зникнення зірок, на думку деяких вчених, можна пояснити звичайними природніми явищами. На це могло вплинути поглинання їх чорними дірами, а також невдалі переродження у наднові зірки. Внаслідок цього зірки могли змінити положення і віддалитися.

Існують і інші теорії. Експерти вважають, що жоден зі зниклих об'єктів не проявляв ознаки переродження ні в наднову, ні в нейтронну зірку. Зниклі «зірки» можуть бути реліктами технологічно розвинених цивілізацій. Результати спостережень допоможуть вченим більше дізнатись про формування Всесвіту.

Раніше астронавт NASA Крістіна Кох показала фото Місяця з борту МКС. Їй вдалось спостерігати перший схід Місяця у новому десятилітті.