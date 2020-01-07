Знайдено карликові галактики з «бродячими» чорними дірами, фото: NASA

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Карликові галактики з «бродячими» чорними дірами знайдено вченими.

Експерти з Державного університету Монтани розповіли, що за рахунок «злиття» об'єктів наукове розуміння таких масивних космічних тіл не чітке. Нам сайті вишу опубліковані результати досліджень.

Американські спеціалісти розповіли, що виявлено 13 карликових галактик в радіусі мільярда світлових років від Землі. Вони майже не містять чорну діру.

Карликові галактики в 100 раз менші, ніж Чумацький шлях. Як заявляють американські вчені, такі масивні об'єкти в 400 тис. разів перевищують розмір Сонця. Супермасивна чорна діра в центрі нашої галактики, як зазначають астрофізики, має масу в 4,6 млрд разів більшу, ніж у Сонця.

Емі Рейнс з Державного університету Монтани розповіла, що за об'єктами спостерігали за допомогою радіоастрономічної обсерваторії. Вчені зафіксували, що у них були масивні чорні діри, які поглинали матерію навколо себе. Половина масивних чорних дір у карликових галактиках названа експертами «бродячими», вони розміщуються на околицях своїх зоряних утворень.

Раніше астрофізики заявили, що у космосі зникли 100 зірок. Експерти проаналізували зоряні карти, які було створено у 1950-х роках ХХ століття.