В МИД Украины назвали «идеальное» время для проведения выборов на оккупированном Донбассе, фото: facebook

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Выборы на оккупированном Донбассе могут провести параллельно с всеукраинским голосованием, которое запланировано осенью 2020 года.

Боевики не могут участвовать в этом процессе. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Украины.

Вадим Пристайко, руководитель ведомства, рассказал, что Киев согласился закрепить так называемую формулу Штайнмайера в своем законодательстве. Это решение не означает, что «при любом условии» выборы в ОРДЛО будут проведены.

Никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять в них участие, — заявил он.

Глава МИД добавил, что украинская власть детально планирует стратегию относительно временно оккупированных территорий. Выборы могут состоятся только при условии прекращения огня. Чувство демократического процесса, по мнению Пристайко, позволит создать идеальную возможность для России вывести войска с территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее в МИД назвали условия для поиска альтернативы Минским соглашениям. По словам Вадима Пристайко, срыв выборов и замедление процесса разведения войск могут повлиять на пересмотр соглашений.