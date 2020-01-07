У МЗС України назвали «ідеальний» час для проведення виборів на окупованому Донбасі, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n131709-u-mzs-ukrayiny-nazvaly-idealnyy-chas-dlya-provedennya-vyboriv-na-okupovanomu-donbasi.html

Ракурс

Вибори на окупованому Донбасі можуть провести паралельно із загальноукраїнським голосуванням, яке заплановано восени 2020 року.

Бойовики не можуть брати участь у цьому процесі. Про це повідомляється на сайті міністерства закордонних справ України.

Вадим Пристайко, керівник відомства, розповів, що Київ погодився закріпити так звану формулу Штайнмаєра у своєму законодавстві. Це рішення не означає, що «за будь-якої умови» вибори в ОРДЛО будуть проведені.

Жодні незаконні формування на Сході України не можуть взяти в них участь, — заявив він.

Глава МЗС додав, що українська влада детально планує стратегію щодо тимчасово окупованих територій. Вибори можливі тільки за умови припинення вогню. Почуття демократичного процесу, на думку Пристайка, дозволить створити ідеальну можливість для Росії вивести війська з території Донецької та Луганської областей.

Раніше у МЗС назвали умови для пошуку альтернативи Мінським угодам. За словами Вадима Пристайка, зрив виборів та уповільнення процесу розведення військ можуть вплинути на перегляд угод.