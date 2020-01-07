У МЗС назвали умови для пошуку альтернативи Мінським угодам, фото: facebook

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Вадим Пристайко, керівник МЗС України, розповів, за яких умов Київ шукатиме альтернативу Мінським домовленостям.

Уповільнення процесу розведення військ та зрив виборів на тимчасово окупованих територіях стануть головними причинами перегляду угод. На сайті відомства опубліковано його інтерв’ю.

Чиновник вважає, що допускається варіант миротворчої місії. На його думку, ситуація на Донбасі може перейти у заморожений конфлікт.

Зараз у наш бік стріляють, — заявив він.

Дипломат додав, що потрібно повернути мир на ці території, але Київ не хоче замороженого конфлікту. За словами Пристайка, якнайшвидше потрібно покласти край вбивствам.

Нагадаємо, у грудні міністр закордонних справ України заявив, що Німеччина відхилила запит Києва про надання військової допомоги. Коли саме направлено подібний запит до Берліна, не повідомляється.