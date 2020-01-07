В МИД назвали условия для поиска альтернативы Минским соглашениям, фото: facebook

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Ракурс

Вадим Пристайко, глава МИД Украины, рассказал, при каких условиях Киев начнет искать альтернативу Минским договоренностям.

Замедление процесса разведения войск и срыв выборов на временно оккупированных территориях станут главными причинами пересмотра соглашений. Чиновник допускает вариант миротворческой миссии. По его мнению, ситуация на Донбассе может перейти в замороженный конфликт.

Сейчас в нашу сторону стреляют, — заявил он.

Дипломат добавил, что нужно вернуть мир на эти территории, но Киев не хочет замороженного конфликта. По словам Пристайко, как можно быстрее положить конец убийствам.

Напомним, в декабре министр иностранных дел Украины заявил, что Германия отклонила запрос Киева о предоставлении военной помощи. Когда именно направлен подобный запрос в Берлин, не сообщается.