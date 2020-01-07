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Ракурс
Роботів Digit почали поставляти першим споживачам, фото: pixabay

Роботів Digit почали поставляти першим споживачам (ФОТО)

7 січ 2020, 22:14
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Роботи Digit стали доступними для споживачів.

Компанія Agility Robotics відправила першу партію американським громадянам. Про це повідомляє прес-служба корпорації Ford.

Зазначається, що людиноподібні роботи використовуватимуться для кур'єрської доставки товарів. Покупці вже отримали цю технологію. У Ford замовили перші два примірники.

На перших зразках вивчатимуть можливості застосування роботів на складах. Технологічні системи можуть активно використовуватись в комерційній доставці товарів. Це значно полегшить роботу звичайних працівників. Розглядається співпраця в рамках проекту безпілотної доставки продукції.

Роботів Digit почали поставляти першим споживачам, фото: Ford

Автомобілі Ford можуть підключати до роботів Digit. Це дозволить постійно оновлювати хмарні карти. Така можливість дозволяє відтворювати один і той же тип інформації.

Раніше китайські вчені створили робота-кішку MarsCat. Унікальна технологія передає шість емоцій.

Джерело: Ракурс


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