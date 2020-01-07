Роботів Digit почали поставляти першим споживачам, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n131712-robotiv-digit-pochaly-postavlyaty-pershym-spojyvacham-foto.html

Ракурс

Роботи Digit стали доступними для споживачів.

Компанія Agility Robotics відправила першу партію американським громадянам. Про це повідомляє прес-служба корпорації Ford.

Зазначається, що людиноподібні роботи використовуватимуться для кур'єрської доставки товарів. Покупці вже отримали цю технологію. У Ford замовили перші два примірники.

На перших зразках вивчатимуть можливості застосування роботів на складах. Технологічні системи можуть активно використовуватись в комерційній доставці товарів. Це значно полегшить роботу звичайних працівників. Розглядається співпраця в рамках проекту безпілотної доставки продукції.

Автомобілі Ford можуть підключати до роботів Digit. Це дозволить постійно оновлювати хмарні карти. Така можливість дозволяє відтворювати один і той же тип інформації.

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