Авіакатастрофа «Боїнга» в Тегерані: Київ підтвердив загибель людей, з’явилися фото і відео падіння, фото — AP

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Офіційний Київ підтвердив падіння «Боїнгу-737», який належав українській авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», у Тегерані.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що катастрофа сталася після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні. В офіційному релізі йдеться про те, що «літак МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту». Всі пасажири та члени екіпажу загинули. Посольство України уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списків загиблих.

Зеленський також повідомив, що перериває поїздку до Оману і повертається до Києва.

«Боїнг» виконував рейс 752 «Тегеран — Київ». На борту літака було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

У соцмережах з’явилося відео ймовірного падіння літака. Автори зазначають, що яскрава цятка в небі, яка поволі наближається до землі, і є «Боїнгом», що впав.

Глава управління з надзвичайних ситуацій Ірану Пір Хоссейн Куліванд повідомив для AP, що ніхто з людей, які перебували на борту лайнера, не вижив. Можливою причиною аварії він назвав технічну несправність. Офіційний представник аеропорту заявив, що займання двигуна стало причиною аварії літака.

Рятувальники намагаються зібрати тіла загиблих, щоб передати їх судмедекспертам. Він додав, що тіла загиблих буде важко впізнати через суттєві ушкодження.

Українське посольство в Ірані, а також прес-служба МАУ наразі не надали інформації про наслідки катастрофи. Речник цивільної авіації Ірану заявив, що літак після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні зазнав аварії між Парандом і Шахріаром.

Онлайн-трекер Flightradar у Твіттер повідомив, що перевіряє інформацію про можливе збиття рейсу. На ньому є дані про останню геолокацію літака. Її отримали о 2.44 — через 2 хвилини після часу злету літака.