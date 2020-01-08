Іран синхронізував удар по базам США в Іраку із часом атаки на генерала Сулеймані, фото — Reuters

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Ракурс

Іран завдав ракетного удару по щонайменше двох військових базах США в Іраку. За даними американської сторони, Іран застосував понад 10 ракет.

За словами офіційного представника Пентагону Джонатана Хоффмана, обстрілу піддалися база Айн аль-Асад і аеропорт Ербілі. При цьому використано було нібито більше десятка ракет.

Атака відбулася о 01.30 за Києвом, у ніч з 7 на 8 січня. О цій же порі в ніч на 3 січня США вдарили по кортежу іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада. Державне телебачення Ірану назвало авіаудари операцією «Мученик Сулеймані», повідомляє АР.

Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем повідомила, що адміністрація США знає про повідомлення щодо атаки на базу США в Іраку. Трамп вирішив офіційно повідомити про свою реакцію уранці 8 січня (у Києві буде 16.00 — 17.00)

Стали відомими наслідки іранських атак. Солдати ВС Іраку не постраждали під час ракетного удару, повідомляє Reuters. Військові США в Іраку, ймовірно, були оповіщені про запуск Іраном ракет. Ця інформація могла бути оперативно отримана за допомогою системи оповіщення, повідомив у вівторок телеканал NBC.

Однією з складових системи є об'єкт, що знаходиться під управлінням Агентства національної безпеки США в штаті Меріленд. Система також включає в себе супутники і радіолокаційні станції.

Федеральне авіаційне агентство США заборонило американським авіакомпаніям користуватися повітряним простором Ірану, Іраку, Оману, а також над Перською затокою.

Уранці 8 січня з’явилася реакція міністра закордонних справ Ірану Мохамада Джавада Заріфа. Він заявив, що Тегеран вдався до ракетних обстрілів на підставі статті 51 Статуту ООН (про самооборону), але не прагне війни чи ескалації.

«Ракурс» повідомляв, що війська США на Близькому Сході приведені в стан повної бойової готовності. Ситуація навколо Ірану різко загострилася після удару США в районі аеропорту Багдада в ніч на 3 січня, в результаті якого загинув командувач силами спеціального призначення «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) Касем Сулеймані. Тегеран пообіцяв Вашингтону відповісти на це.