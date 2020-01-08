Авиакатастрофа в Иране: списки погибших уточняются, правительство готовит поисковую группу, которая вылетит в Тегеран, фото — FlyRadar24

https://racurs.ua/n131716-spiski-pogibshih-v-irane-utochnyautsya-pravitelstvo-gotovit-poiskovuu-gruppu-kotoraya-vyletit.html

Ракурс

Министерство иностранных дел Украины готовит списки пассажиров, погибших во время авиакатастрофы украинского «Боинга» в Иране.

Перечень лиц, находившихся на борту, будет обнародован в ближайшее время. Власть выясняет, кто точно сел в самолет, «чтобы не было разногласий», сообщила пресс-служба президента Украины.

На месте событий, в аэропорту «Имам Хомейни», находятся посол и консул Украины в Иране. В СНБОУ создали оперативный штаб.

Киев планирует в ближайшие часы отправить специальные самолеты в Тегеран по линии МИДа и Минобороны, чтобы вывезти тела погибших. Сейчас власти ожидают согласования иранской стороны для отлета.

Как рассказал ранее премьер Алексей Гончарук, по предварительным данным, на рейс были зарегистрированы 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МИД Украины открыл горячую линию. Ее номер — +380442381657.