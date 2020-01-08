Падение "Боинга" в Иране: видео поисковых работ на месте авиакатастрофы, фото — Твиттер Avianews

https://racurs.ua/n131719-obgorevshie-ostatki-samoleta-i-spasateli-v-maskah-video-poiskovyh-rabot-na-meste-padeniya.html

Ракурс

На месте падения украинского «Боинга» вблизи Тегерана продолжаются поисковые работы. На видео, которое появилось в сети, видно обгоревшие остатки самолета, спасателей в масках, которые ищут тела погибших.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок в связи с катастрофой своего самолета.

МИД Украины создал комиссию по расследованию причин катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Пока официальные версии падения не озвучивались.

Напомним, что сегодня утром у Тегерана потерпел крушение Boeing 737. В нем находились 169 пассажиров и 9 членов экипажа, из них 11 граждан Украины — 9 членов экипажа и два пассажира.