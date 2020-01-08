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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: МИД исключает версию теракта или ракетной атаки, фото: Википедия

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: МИД исключает версию теракта или ракетной атаки

8 янв 2020, 10:05
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Авиакатастрофа самолета Boeing-737 в Иране произошла по техническим причинам.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины исключает версия теракта или ракетной атаки. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Дипломаты считают, что самолет разбился в результате аварии двигателя. Основная версия — катастрофа произошла по техническим причинам.

Падение самолета, по данным МИД, произошло ориентировочно в 6.00 по тегеранским времени (около 4.30 по киевскому времени). Авиалайнер упал возле столицы страны сразу после взлета. Самолет принадлежит авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Он должен был выполнить рейс PS752 по маршруту «Тегеран-Киев».

Как заявил руководитель украинского правительства Алексей Гончарук, на борту самолета находились 177 человек, 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ранее издание Al Hadath сообщило, что украинский самолет был сбит ракетой сил ПВО Ирана. В авиалайнер могли якобы случайно попасть Силы противовоздушной обороны (ПВО).

Источник: Ракурс


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