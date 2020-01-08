Авиакатастрофа МАУ в Иране: СМИ обнародовали списки и гражданство погибших / Фото: Твиттер

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Авиакатастрофа «Боинга» МАУ в Иране унесла жизни 167-ми пассажиров и девяти членов экипажа. Иранское управление гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета Boeing 737−800, который упал близ Тегерана, были иранцами, а еще 32 пассажира — иностранцами.

В то же время, другие СМИ обнародовали информацию о 11-ти украинских гражданах, ставшими жертвами авиакатастрофы. Как пишет в Твиттер Aviation Newsroom, помимо украинцев на борту МАУ находились 71 гражданин Ирана, 73 граждан Канады, четверо немцев, трое британцев, восемь шведов и шестеро граждан Афганистана.

Вместе с тем, по информации СМИ Ирана, глава иранской службы по чрезвычайным ситуациям Хоссен Куливанд заявил, что погибло 147 иранцев и 32 иностранных пассажиров. Известно лишь, что девять членов экипажа были гражданами Украины.