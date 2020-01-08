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Авіакатастрофа МАУ в Ірані: ЗМІ оприлюднили списки та громадянство загиблих

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: ЗМІ оприлюднили списки та громадянство загиблих

8 січ 2020, 09:59
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Авіакатастрофа «Боїнга» МАУ в Ірані забрала життя 167-ми пасажирів та дев’ятьох членів екіпажу. Іранське управління цивільної авіації заявило, що 147 пасажирів на борту літака Boeing 737−800, що впав поблизу Тегерана, були іранцями, а 32 пасажири — іноземцями.

Водночас, інші ЗМІ оприлюднили інформацію про 11 українських громадян, котрі стали жертвами авіакатастрофи. Як пише у Твіттер Aviation Newsroom, окрім українців на борту МАУ перебувало 71 громадянин Ірану, 73 громадяни Канади, четверо німців, троє британців, восьмеро шведів та шестеро громадян Афганістану.

Разом з тим, за інформацією ЗМІ Ірану, глава іранської служби з надзвичайних ситуацій Пір Хоссен Куліванд заявив, що загинуло 147 іранців та 32 іноземних пасажирів. Відомо лише, що дев’ятеро членів екіпажу були громадянами України.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Фото: Твіттер

Нагадаємо, сьогодні близько 4.30 за київським часом авіалайнер Boeing 737−800, який належить авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», впав поблизу столиці Ірану невдовзі після зльоту. Літак мав виконати рейс PS752 за маршрутом «Тегеран — Київ». 8 січня МАУ призупинила виконання усіх рейсів в Тегеран на невизначений термін у зв’язку з авіакатастрофою. МЗС України створило комісію з розслідування причин катастрофи. Президент Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження, а також перевірити льотну придатність всього цивільного флоту.

На борту літака перебувало 169 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу, з них 11 громадян України, усі вони загинули.

Джерело: Ракурс


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