Авіакатастрофа МАУ в Ірані: ЗМІ оприлюднили списки та громадянство загиблих

https://racurs.ua/ua/n131717-aviakatastrofa-mau-v-irani-zmi-opryludnyly-spysky-ta-gromadyanstvo-zagyblyh.html

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Авіакатастрофа «Боїнга» МАУ в Ірані забрала життя 167-ми пасажирів та дев’ятьох членів екіпажу. Іранське управління цивільної авіації заявило, що 147 пасажирів на борту літака Boeing 737−800, що впав поблизу Тегерана, були іранцями, а 32 пасажири — іноземцями.

Водночас, інші ЗМІ оприлюднили інформацію про 11 українських громадян, котрі стали жертвами авіакатастрофи. Як пише у Твіттер Aviation Newsroom, окрім українців на борту МАУ перебувало 71 громадянин Ірану, 73 громадяни Канади, четверо німців, троє британців, восьмеро шведів та шестеро громадян Афганістану.

Разом з тим, за інформацією ЗМІ Ірану, глава іранської служби з надзвичайних ситуацій Пір Хоссен Куліванд заявив, що загинуло 147 іранців та 32 іноземних пасажирів. Відомо лише, що дев’ятеро членів екіпажу були громадянами України.

Нагадаємо, сьогодні близько 4.30 за київським часом авіалайнер Boeing 737−800, який належить авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», впав поблизу столиці Ірану невдовзі після зльоту. Літак мав виконати рейс PS752 за маршрутом «Тегеран — Київ». 8 січня МАУ призупинила виконання усіх рейсів в Тегеран на невизначений термін у зв’язку з авіакатастрофою. МЗС України створило комісію з розслідування причин катастрофи. Президент Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження, а також перевірити льотну придатність всього цивільного флоту.

На борту літака перебувало 169 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу, з них 11 громадян України, усі вони загинули.