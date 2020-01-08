Авиакатастрофа МАУ в Иране: Зеленский анонсировал проверку летной годности всего гражданского флота

https://racurs.ua/n131722-aviakatastrofa-mau-v-irane-zelenskiy-poruchil-otkryt-ugolovnoe-proizvodstvo-i-proverit-ves.html

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В связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» в Иране президент Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство.

Также, по словам главы государства, должна быть создана следственная комиссия, в состав которой войдут представители силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.