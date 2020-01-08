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Авиакатастрофа МАУ в Иране: Зеленский анонсировал проверку летной годности всего гражданского флота

Авиакатастрофа МАУ в Иране: Зеленский поручил открыть уголовное производство и проверить весь гражданский флот

8 янв 2020, 10:30
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В связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» в Иране президент Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство.

Также, по словам главы государства, должна быть создана следственная комиссия, в состав которой войдут представители силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.

Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота, — говорится в сообщении Зеленского.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: Зеленский анонсировал проверку летной годности всего гражданского флота

Источник: Ракурс


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