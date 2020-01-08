Авиакатастрофа в Иране: МАУ проводит брифинг, фото — AFP

https://racurs.ua/n131721-aviakatastrofa-v-irane-mau-provodit-brifing-translyaciya.html

Ракурс

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» проводит брифинг относительно падения украинского «Боинга» вблизи Тегерана.

Сегодня стало известно, что МАУ приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок в связи с катастрофой своего самолета. МИД Украины создал комиссию по расследованию причин катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Пока официальные версии падения не озвучивались.

Напомним, что сегодня утром возле Тегерана потерпел крушение Boeing 737. В нем находилось 169 пассажиров и 9 членов экипажа, из них 11 граждан Украины — 9 членов экипажа и два пассажира.