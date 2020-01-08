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Ракурс
Авиакатастрофа в Иране: МАУ проводит брифинг, фото — AFP

Авиакатастрофа в Иране: МАУ проводит брифинг (ТРАНСЛЯЦИЯ)

8 янв 2020, 10:19
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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» проводит брифинг относительно падения украинского «Боинга» вблизи Тегерана.

Сегодня стало известно, что МАУ приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок в связи с катастрофой своего самолета. МИД Украины создал комиссию по расследованию причин катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Пока официальные версии падения не озвучивались.

Напомним, что сегодня утром возле Тегерана потерпел крушение Boeing 737. В нем находилось 169 пассажиров и 9 членов экипажа, из них 11 граждан Украины — 9 членов экипажа и два пассажира.

Источник: Ракурс


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