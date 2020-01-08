Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: МЗС виключає версію теракту чи ракетної атаки, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131718-aviakatastrofa-litaka-mau-v-irani-mzs-vykluchaie-versiu-teraktu-chy-raketnoyi-ataky.html

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Авіакатастрофа літака Boeing-737 в Ірані сталась через технічні причини.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України виключає версія теракту чи ракетної атаки. Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

Дипломати вважають, що літак розбився через аварію двигуна. Основна версія — катастрофа сталась через технічні причини.

Падіння літака, за даними МЗС, сталось орієнтовно о 6.00 за тегеранським часом (близько 4.30 за київським часом). Авіалайнер впав поблизу столиці країни одразу після зльоту. Літак належить авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Він мав виконати рейс PS752 за маршрутом «Тегеран-Київ».

Як заявив керівник українського уряду Олексій Гончарук, на борту літака перебували 177 людей, 168 пасажирів та 9 членів екіпажу. Наразі з’ясовується наявність серед пасажирів українців.

Раніше видання Al Hadath повідомило, що український літак був збитий ракетою сил ППО Ірану. В авіалайнер могли набито випадково влучити Сили протиповітряної оборони (ППО).