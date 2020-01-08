Авіакатастрофа “Боїнга” в Ірані: з’явилася інформація про пілотів літака та чорні скриньки / Фото: flickr

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На місці авіакатастрофи літака МАУ в Ірані рятувальники виявили так звані чорні скриньки — обидва бортових самописці Boeing 737−800. За повідомленнями ЗМІ Ірану, один самописець зберігся у відносно хорошому стані.

Інформацію про виявлення бортових самописців підтвердив прокурор Тегерана. Також повідомляється, що їх передали місцевим правоохоронцям для перевірки, пише «РБК-Україна» з посиланням на іранський телеканал IRIB.

Окрім цього, під час сьогоднішнього брифінгу технічний директор «Міжнародних авіаліній України» Олександр Шафієв заявив, що у літаку Boeing 737−800 2016 року випуску під час планової перевірки, яка виконувалася 6 січня, жодних несправностей не було виявлено. Також у МАУ виключили із ймовірних причин авіакатастрофи помилку екіпажу.

З огляду на складність самого рейсу, на літаку був посилений екіпаж. В процесі перевіряється майстерність льотчиків в аварійній ситуації. Маючи дані, що літак набрав висоту 2400 м, помилка екіпажу мінімальна. Ми її просто не припускаємо, — додали в компанії.

За словами віце-президента МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський, члени екіпажу були досвідченими льотчиками. Зокрема, командир Володимир Гапоненко налітав 11,6 тис. год, інструктор Олексій Наумкін — 12 тис. год, а другий пілот Сергій Хоменко — 7,6 тис. год.

Нагадаємо, 8 січня після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні у Тегерані пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік повітряних воріт Ірану. Усі 167 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу загинули. На борту перебувало 11 громадян України, 63 — Канади, 82 — Ірану, 10 — Швеції, четверо — Афганістану, троє — Німеччини та троє - Великої Британії.

У МАУ наголошують, що літак був новим і працював справно. Також українська авіакомпанія тимчасово призупинила усі польоти в Іран. Розслідуванням катастрофи займеться міжнародна комісія.