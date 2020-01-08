Авіакатастрофа в Ірані: посольство України виключило теракт, але потім видалило публікацію, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131725-aviakatastrofa-v-irani-posolstvo-ukrayiny-vykluchylo-terakt-ale-potim-vydalylo-publikaciu.html

Ракурс

Авіакатастрофа літака Boeing-737 в Ірані обговорюється в українському суспільстві.

Посольство України в Тегерані спочатку виключило версію теракту, але пізніше видалило новину. Про це повідомляє «Європейська Правда».

Дипломати заявляли, що літак розбився через аварію двигуна. Версію про теракт або випадкову ракетну атаку Силами ППО Ірану вони не підтвердили. Повідомлення про попередню причину аварії зі свого сайту представники Міністерства закордонних справ (МЗС) України видалили.

На брифінгу Максим Коваленко, начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС, заявив, що у відомства немає наразі версій катастрофи. Помилкове збиття літака іранською ракетою чиновник не підтвердив.

Видання Al Hadath повідомляло, що український літак випадково збили ППО Ірану. Військові країни цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, літак «Міжнародні авіалінії України», який виконував рейс PS752 за маршрутом «Тегеран — Київ», зазнав аварії 8 січня поблизу Тегерану. На борту літака перебувало 169 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу, з них 11 громадян України. Всі пасажири та члени екіпажу загинули.