Новини Одеси: напад на аеропорт здійснив «мінер» в балаклаві, фото — Главком

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Ракурс

В Одеському міжнародному аеропорту уранці 8 січня сталася надзвичайна подія. На летовище увірвався мікроавтобус.

Водій збив шлагбаум і увірвався до терміналу. Чоловік був у балаклаві, а на його куртці був напис «Совість». Водій почав кричати про те, що аеропорт заміновано, повідомив у Фейсбук радник керівника нацполіції області Руслан Форостяк.

Чоловіка швидко затримали правоохоронці. Пасажирів в терміналі та персонал аеропорту евакуювали в старий термінал. Аеропорт перевірили вибухотехніки, тому на деякий час рейси буо затримано. Наразі, відповідно до даних онлайн табло летовища, аеропорт функціонує в штатному режимі.

Прес-служба обласної поліції повідомила про анонімне «мінування» аеропорту, повідомлення про яке надійшло о 07.40. Одночасно в місті «замінували» будівлю Одеської міськради і СБУ.

У грудні минулого року «Ракурс» повідомляв, що в Україні посилюють покарання для «мінерів». Окрім позбавлення волі за фейкове мінування, мають намір передбачити конфіскацію майна. «Мінування» об'єктів критичної інфраструктури буде каратися позбавленням волі строком до восьми років.