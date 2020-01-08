Після падіння українського літака в Ірані МАУ скасувала всі рейси до Тегерана, фото: flickr-Aero Icarus

https://racurs.ua/ua/n131723-pislya-padinnya-ukrayinskogo-litaka-v-irani-mau-skasuvala-vsi-reysy-do-tegerana.html

Ракурс

Факт падіння літака Boeing-737 в Ірані підтвердили в авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України».

Скасовано усі рейси до Тегерана. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Представники МАУ з’ясовують точну кількість пасажирів. Відповідні списки планують опублікувати на веб-сайті авіакомпанії після остаточного підтвердження перебування людей на борту. Власні рейси до столиці Ірану авіакомпанія призупинила.

Відомо, що літак вилетів з тегеранського аеропорту о 06.10 за місцевим часом (близько 4.30 за київським часом). Згодом було зафіксовано падіння повітряного судна. Авіалайнер мав виконати рейс PS752 за маршрутом «Тегеран-Київ».

На борту літака, за попередніми даними, було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Точну кількість пасажирів на борту з’ясовують співробітники авіакомпанії.

Інші авіакомпанії світу також призупинили перельоти над територіями Ірану і Іраку. Французька Air France відмінила відповідні рейси. Російським авіакомпаніям рекомендовано не здійснювати польоти над Іраком, Іраном, Перською і Оманским затоками. Знаходиться в повітряному просторі регіону заборонила і Федеральна авіаційна адміністрація США.

Раніше видання Al Hadath повідомило, що Boeing-737 збили іранською ракетою. В авіалайнер могли нібито випадково влучити Сили протиповітряної оборони (ППО). У міністерстві закордонних справ України цю версію не підтвердили.