После падения украинского самолета в Иране МАУ отменила все рейсы в Тегеран, фото: flickr-Aero Icarus

https://racurs.ua/n131723-posle-padeniya-ukrainskogo-samoleta-v-irane-mau-otmenila-vse-reysy-v-tegeran.html

Ракурс

Факт падения самолета Boeing-737 в Иране подтвердили в авиакомпании «Международные Авиалинии Украины».

Отменены все рейсы в Тегеран. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Представители МАУ выясняют точное количество пассажиров. Соответствующие списки планируют опубликовать на сайте авиакомпании после окончательного подтверждения пребывания людей на борту. Собственные рейсы в столицу Ирана авиакомпания приостановила.

Известно, что самолет вылетел из тегеранского аэропорта в 06.10 по местному времени (около 4.30 по киевскому времени). Впоследствии было зафиксировано падение воздушного судна. Авиалайнер должен был выполнить рейс PS752 по маршруту «Тегеран-Киев».

На борту самолета, по предварительным данным, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Точное количество пассажиров на борту выясняют сотрудники авиакомпании.

Другие авиакомпании мира также приостановили перелеты над территориями Ирана и Ирака. Французская Air France отменила соответствующие рейсы. Российским авиакомпаниям авиакомпаниям рекомендовано не совершать полеты над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами. Находиться в воздушном пространстве региона запретила и Федеральная авиационная администрация США.

Ранее издание Al Hadath сообщил, что Boeing-737 сбили иранской ракетой. В авиалайнер могли якобы случайно попасть Силы противовоздушной обороны (ПВО). В министерстве иностранных дел Украины эту версию не подтвердили.