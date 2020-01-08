Новости Одессы: нападение на аэропорт совершил «минер» в балаклаве, фото — Главком

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Ракурс

В Одесском международном аэропорту утром 8 января произошло чрезвичайное происшествие. На аэродром ворвался микроавтобус.

Водитель сбил шлагбаум и ворвался в терминал. Мужчина был в балаклаве, а на его куртке была надпись «Совесть». Водитель начал кричать о том, что аэропорт заминирован, сообщил в Фейсбук советник руководителя нацполиции области Руслан Форостяк.

Мужчину быстро задержали правоохранители. Пассажиров в терминале и персонал аэропорта эвакуировали в старый терминал. Аэропорт проверили взрывотехники, поэтому на некоторое время рейсы задержали. Сейчас, согласно данным онлайн табло аэропорта, аэропорт функционирует в штатном режиме.

Пресс-служба областной полиции сообщила об анонимном «минировании» аэропорта, сообщение о котором поступило в 07.40. Одновременно в городе «заминировали» здание Одесского горсовета и СБУ.

В декабре прошлого года «Ракурс» сообщал, что в Украине ужесточают наказание для «минеров». Кроме лишения свободы из-за фейковых минированиях, намерены предусмотреть конфискацию имущества. «Минирование» объектов критической инфраструктуры будет наказываться лишением свободы сроком до восьми лет.