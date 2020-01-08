Авиакатастрофа в Иране: посольство Украины исключило теракт, но потом удалило публикацию, фото: Википедия

https://racurs.ua/n131725-aviakatastrofa-v-irane-posolstvo-ukrainy-iskluchilo-terakt-no-potom-udalilo-publikaciu.html

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Авиакатастрофа самолета Boeing-737 в Иране обсуждается в украинском обществе.

Посольство Украины в Тегеране сначала исключило версию теракта, но позже удалило новость. Об этом сообщает «Европейская Правда».

Дипломаты заявляли, что самолет разбился из-за аварии двигателя. Версию о теракте или случайной ракетной атаке силами ПВО Ирана они не подтвердили. Сообщение о предварительной причине аварии со своего сайта представители Министерства иностранных дел (МИД) Украины удалили.

На брифинге Максим Коваленко, начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД, заявил, что у ведомства нет пока версий катастрофы. Ошибочную атаку самолета иранской ракетой чиновник не подтвердил.

Издание Al Hadath сообщало, что украинский самолет случайно сбили ПВО Ирана. Военные страны эту информацию не комментировали.

Напомним, самолет «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту «Тегеран — Киев», потерпел крушение 8 января вблизи Тегерана. На борту самолета находилось 169 пассажиров и девять членов экипажа, из них 11 граждан Украины. Все пассажиры и члены экипажа погибли.