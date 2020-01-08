Авіакатастрофа в Ірані: оприлюднено імена усіх загиблих / Фото: ІРНА, Журавель у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n131736-aviakatastrofa-v-irani-zmi-opryludnyly-imena-usih-zagyblyh-spysok.html

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані забрала життя 167-ми пасажирів та дев’ятьох членів екіпажу. На рейс з Тегерана до Києва зареєструвалося 11 громадян України (двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу), 63 громадян Канади, 82 іранців, 10 шведів, четверо громадян Афганістану, троє німців та троє британців.

«Міжнародні авіалінії України» оприлюднили список членів екіпажу: в авіакатастрофі загинули пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко та Іван Хоменко, а також бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук та Юлія Сологуб.

Окрім цього ЗМІ оприлюднили список загиблих пасажирів. Міністерство закордонних справ та МАУ наразі ще не опублікували офіційний список пасажирів, які зареєструвалися на рейс PS752 та сіли на борт літака. Відомо, що двоє осіб, які придбали квитки, на цей рейс не прибули.

ОНОВЛЕНО. Авіакомпанія МАУ оприлюднила список загиблих пасажирів.

Нагадаємо, 8 січня після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні у Тегерані пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік повітряних воріт Ірану. Усі 167 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу загинули.

У МАУ наголошують, що літак був новим і працював справно. Також українська авіакомпанія тимчасово призупинила усі польоти в Іран. Розслідуванням катастрофи займеться міжнародна комісія.