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Справа Шеремета: підозрюваний Антоненко вищий за чоловіка з камер відеоспостереження, фото: facebook

Справа Шеремета: підозрюваний Антоненко вищий за чоловіка з камер відеоспостереження

8 січ 2020, 13:55
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Кримінальне провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета, якого підірвали у автомобілі в 2016 році, розслідують співробітники правоохоронних органів.

Матеріали експертизи свідчать, що зріст підозрюваного Андрія Антоненка не співпадає з даними чоловіка з камер відеоспостереження. Про це повідомляє theБабель.

Аналіз відеозаписів із камер спостереження, розташованих у кварталах навколо місця вибуху, було проведено 25 серпня 2016 року. На записах чоловік і жінка у липні 2016 року з пакетом йшли до автомобіля Шеремета. Представники слідства вважають, що вони залишили вибуховий пристрій.

Дані експертизи показали, що зріст чоловіка на відео 170 см. Експерт заклав можливе відхилення +\- 3%. Ця похибка повʼязана з нечітким зображення, постійним рухом підозрюваного. Зріст злочинця може коливатися від 164,9 см до 175,1 см. Водночас адвокати Антоненка повідомили, що йог зріст 180 см. Наприкінці 2019 року подібних експертиз не проводили.

Нагадаємо, 2 грудня в МВС назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета. Правоохоронці заявили, що до злочину можуть бути причетні музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко, лікарка Юлія Кузьменко, а також медсестра Яна Дугарь. Останні усі обвинувачення відкидають.


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