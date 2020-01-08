Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко выше человека с камер видеонаблюдения, фото: facebook

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Ракурс

Уголовное производство об убийстве журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в автомобиле в 2016 году, расследуют сотрудники правоохранительных органов.

Материалы экспертизы свидетельствуют о том, что рост подозреваемого Андрея Антоненко не совпадает с данными человека с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает theБабель.

Анализ видеозаписей с камер наблюдения, расположенных в кварталах вокруг места взрыва, проведен 25 августа 2016 года. На записях мужчина и женщина в июле 2016-го с пакетом подошли к автомобилю Шеремета. Представители следствия считают, что они оставили взрывное устройство.

Данные экспертизы показали, что рост мужчины на видео 170 см. Эксперт заложил возможное отклонение + \ - 3%. Эта погрешность связана с нечетким изображения, постоянным движением подозреваемого. Рост преступника может колебаться от 164,9 см до 175,1 см. В то же время адвокаты Антоненко сообщили, что его рост 180 см. В конце 2019 года подобных экспертиз не проводили.

Напомним, 2 декабря в МВД назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета. Правоохранители заявили, что к преступлению могут быть причастны музыкант и работник Сил спецопераций Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко, а также медсестра Яна Дугарь.