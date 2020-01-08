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Убийство девушек на Подоле: вероятному исполнителю и его 19-летней сообщнице сообщили о подозрении, фото — "Киев оперативный"

Убийство девушек на Подоле: вероятному исполнителю и его 19-летней сообщнице сообщили о подозрении

8 янв 2020, 13:33
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Вероятному исполнителю резонансного убийства двух девушек на Подоле в Киеве и его 19-летней сообщнице сообщили о подозрении.

В пресс-службе столичной прокуратуры заявили, что по согласованию с этим ведомством следователи Национальной полиции сообщили о подозрении 34-летнему мужчине и 19-летней девушке, которых 6 января задержали в Одессе в связи с убийством.

Действия этих лиц квалифицировали по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

Вскоре суд изберет подозреваемым меры пресечения, прокуратура ходатайствует об аресте без определения размера залога.

«Ракурс» сообщал, что 4 января тела 19-летней и 16-летней девушек с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы. Владелица нашла тела в шкафу на балконе.

Подозреваемых задержали 6 января на железнодорожном вокзале в Одессе. Ими оказались ранее неоднократно судимый 34-летний житель Волыни Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая из Кировоградской области.

Источник: Ракурс


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