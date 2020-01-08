В аэропорту Одессы задержали «минера» с пневматическим оружием, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n131733-v-aeroportu-odessy-zaderjali-minera-s-pnevmaticheskim-orujiem-foto-video.html

Ракурс

В аэропорту Одессы задержали «минера» в балаклаве и куртке с надписью «Совесть».

У него изъяли пневматическое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сейчас с 26-летним гражданином работают сотрудники правоохранительных органов. Они проверяют его причастность к сообщениям о минировании аэропорта города и других объектов.

Производство будут расследовать по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Напомним, 8 января гражданин, который управлял микроавтобусом, ворвался на территорию аэропорта. Внутри здания он приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться. Одновременно сообщалось, также о «заминировании» здания Одесского горсовета и СБУ.