В аеропорту Одеси затримали «мінера» з пневматичною зброєю, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n131733-v-aeroportu-odesy-zatrymaly-minera-z-pnevmatychnou-zbroieu-foto-video.html

Ракурс

В аеропорту Одеси затримали «мінера» в балаклаві і куртці з написом «Совість».

У нього було вилучено пневматичну зброю. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зараз з 26-річним правопорушником працюють співробітники правоохоронних органів. Вони перевіряють його причетність до повідомлень щодо мінування аеропорту міста та інших об'єктів.

Провадження розслідуватимуть за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Нагадаємо, 8 січня громадянин, який керував мікроавтобусом, увірвався на територію аеропорту. Всередині будівлі він наказав персоналу і пасажирам евакуюватися. Одночасно повідомлялось, також про «замінування» будівлі Одеської міськради і СБУ.