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В аеропорту Одеси затримали «мінера» з пневматичною зброєю, фото: Нацполіція

В аеропорту Одеси затримали «мінера» з пневматичною зброєю (ФОТО, ВІДЕО)

8 січ 2020, 13:04
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В аеропорту Одеси затримали «мінера» в балаклаві і куртці з написом «Совість».

У нього було вилучено пневматичну зброю. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зараз з 26-річним правопорушником працюють співробітники правоохоронних органів. Вони перевіряють його причетність до повідомлень щодо мінування аеропорту міста та інших об'єктів.

В аеропорту Одеси затримали «мінера» з пневматичною зброєю, фото: Нацполіція

В аеропорту Одеси затримали «мінера» з пневматичною зброєю, фото: Нацполіція

Провадження розслідуватимуть за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Нагадаємо, 8 січня громадянин, який керував мікроавтобусом, увірвався на територію аеропорту. Всередині будівлі він наказав персоналу і пасажирам евакуюватися. Одночасно повідомлялось, також про «замінування» будівлі Одеської міськради і СБУ.

Джерело: Ракурс


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