Авіакатастрофа в Ірані: розпочато розслідування

https://racurs.ua/ua/n131732-ofis-genprokurora-rozpochav-rozsliduvannya-aviakatastrofy-litaka-mau-v-irani.html

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Розслідуванням причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані займеться Офіс Генерального прокурора. Прес-служба відомства 8 січня оприлюднила офіційне повідомлення про початок досудове розслідування катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран — Київ.

Метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу. Відповідні дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей), — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Також в Україні проведуть розслідування того, чи могли закрити авіасполучення з Іраном до авіакатастрофи. Під час цього розслідування планують з’ясувати, чи могли українські державні органи запобігти катастрофі, закривши авіасполучення з цією країною. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час сьогоднішнього брифінгу.

В межах розслідування цього інциденту ми з’ясуємо, хто і як мав реагувати. Якщо ми дійдемо висновку, що були підстави відреагувати раніше, а офіційні органи не відреагували, ми приймемо відповідні кадрові рішення, — зазначив Гончарук.

Нагадаємо, рішення про заборону авіапольотів до будь-якої країни ухвалює Державна авіаційна служба України.

8 січня після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні у Тегерані пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік повітряних воріт Ірану. Усі 167 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу загинули. На борту перебувало 11 громадян України, 63 — Канади, 82 — Ірану, 10 — Швеції, четверо — Афганістану, троє — Німеччини та троє - Великої Британії.

У МАУ наголошують, що літак був новим і працював справно. Також українська авіакомпанія тимчасово призупинила усі польоти в Іран. Розслідуванням катастрофи займеться міжнародна комісія.