Падіння "Боїнгу": в Тегерані на борт не сіли двоє людей, фото — AFP

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Жертв авіакатастрофи «Боїнгу» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився сьогодні вранці поблизу Тегерана, могло бути більше. На борт літака, який впав, в аеропорту столиці Ірану не сіли двоє людей.

Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Керівник Кабміну зазначив, що ці особи не є громадянами України. Він також додав, що українська влада намагається не поспішати і з передчасною оцінкою та коментуванням авіакатастрофи, очікуючи висновків експертів. Саме необхідність перевірити усі деталі зумовлює й довший процес оприлюднення списків жертв авіатрощі.

Нагадаємо, що наразі Україна домовляється з Іраном про спільне розслідування катастрофи літака МАУ, а також готує до відправлення в Тегеран українських спеціалістів.

Літак Boeing-737−800 авіакомпанії МАУ розбився вранці через дві хвилини після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні. Літак набрав висоту трохи більше 2 км і впав. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — 11 українців.