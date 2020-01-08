Падение «Боинга»: в Тегеране на борт не сели два человека, фото — AFP

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Ракурс

Жертв авиакатастрофы «Боинга» авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который разбился сегодня утром возле Тегерана, могло быть больше. На борт самолета, который упал, в аэропорту столицы Ирана не сели два человека.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Руководитель Кабмина отметил, что эти лица не являются гражданами Украины. Он также добавил, что украинская власть старается не спешить с преждевременной оценкой и комментированием авиакатастрофы, ожидая выводов экспертов. Именно необходимость проверить все детали предопределяет и длительный процесс обнародования списков жертв крушения.

Напомним, что сейчас Украина договаривается с Ираном о совместном расследовании катастрофы самолета МАУ, а также готовит к отправке в Тегеран украинских специалистов.

Самолет Boeing-737−800 авиакомпании МАУ разбился сегодня утром через две минуты после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни. Самолет набрал высоту 2 км и упал. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы — 11 украинцев.