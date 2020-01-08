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Авиаперелеты Медведчука: бизнес-джет нардепа заметили на рейсах в Оман, фото — 24 канал

Странное совпадение: самолет Медведчука заметили на рейсах в Оман (ФОТО, ВИДЕО)

8 янв 2020, 12:27
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Частный самолет народного депутата Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука 7 и 8 января осуществляет рейсы из Киева в Оман.

Самолет Gulfstream Aerospace GVI (G650) на споттерских ресурсах приписывают именно Медведчуку. Авиаблогер Андрей Лучков разместил в Фейсбук фото маршрута самолета, который вечером 7 января летал из Киева в столицу Омана Маскат, а сегодня отправился в обратном направлении.

Согласно информации Лучкова, основанной на данных авиатрекеров, новенький самолет «Гольфстрим» 29 декабря также летал в Маскат.

Авиаперелеты Медведчука: бизнес-джет нардепа заметили на рейсах в Оман

Авиаперелеты Медведчука: бизнес-джет нардепа заметили на рейсах в Оман

Авиаперелеты Медведчука: бизнес-джет нардепа заметили на рейсах в Оман

Медведчук в ночь с 6 на 7 января находился со своей женой в Зимнивском монастыре на Волыни.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский с семьей находился в январе в Омане. В пресс-службе президента заявляли, что в Оман он отбыл вместе с семьей на рейсовом самолете, летал за собственные средства и встречался там с официальными лицами. Сегодня стало известно, что Зеленский прервал визит в Оман в связи с падением украинского самолета возле Тегерана.

Источник: Ракурс


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