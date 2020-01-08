Иран завил о готовности атаковать еще 100 объектов США, фото: NASA

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Ракурс

Ракетный удар по базе США Айн аль-Асад в Ираке нанесли войска Ирана.

Тегеран угрожает повторить атаку. Об этом сообщает государственное телевидение страны.

По данным властей, были убиты не менее 80 американских солдат. В сообщении указано, что якобы на американской базе сильно повреждены вертолеты и другое оборудование. Пентагон эту информацию не подтверждает, оценивает ущерб.

Иранские чиновники утверждают, что всего по американскому объекту выпущено 15 ракет. При этом ни одна из них не была перехвачена. Если Вашингтон решится на ответный удар, Тегеран заявил о готовности снова атаковать.

Мы готовы атаковать еще 100 американских объектов, — заявил высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По предварительной информации американских СМИ, солдаты США укрылись в безопасных местах благодаря системе раннего оповещения. Они были предупреждены о подготовке к атаке.

Страны НАТО ожидают ответных шагов Вашингтона. Реакция Альянса последует после действий США.

Напомним, Иран ударил по базам США в Ираке в ответ на гибель генерала Касема Сулеймани. Его ликвидировали ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада 3 января. Это спровоцировало рост напряженности на Ближнем Востоке.