Іран заявив про готовність атакувати ще 100 об'єктів США, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n131728-iran-zavyv-pro-gotovnist-atakuvaty-sche-100-obiektiv-ssha.html

Ракурс

Ракетний удар по базі США Айн аль-Асад в Іраку завдали війська Ірану.

Тегеран загрожує повторити атаку. Про це повідомляє державне телебачення країни.

За даними влади, було вбито щонайменше 80 американських солдатів. У повідомленні зазначено, що нібито на американській базі сильно пошкоджені вертольоти та інше обладнання. Пентагон цю інформацію не підтверджує, оцінює збитки.

Іранські чиновники стверджують, що всього випущено 15 ракет. При цьому жодна з них не була перехоплена. Якщо Вашингтон завдасть удар у відповідь, Тегеран заявив про готовність знову атакувати.

Ми готові атакувати ще 100 американських об'єктів, — заявив високопоставлений представник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

За попередньою інформацією американських ЗМІ, солдати США знаходились в безпечних укриттях завдяки системі раннього оповіщення. Вони були попереджені про підготовку до атаки.

Країни НАТО очікують відповідних кроків з боку американської влади. Про реакцію Альянсу світ дізнається після дій США.

Нагадаємо, Іран вдарив по базах США в Іраку у відповідь на загибель генерала Касема Сулеймані. Його ліквідували ракетним ударом поблизу аеропорту Багдада 3 січня. Це спровокувало зростання напруженості на Близькому Сході.