Авіакатастрофа в Ірані: брифінг прем’єра і секретаря Ради нацбезпеки, фото — AFP

https://racurs.ua/ua/n131726-aviakatastrofa-v-irani-bryfing-premiera-i-sekretarya-rady-nacbezpeky-translyaciya.html

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов 8 січня зібрали брифінг щодо авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Нагадаємо, що авіакатастрофа «Боїнга» МАУ в Ірані забрала життя 167-ми пасажирів та дев’ятьох членів екіпажу. Іранське управління цивільної авіації заявило, що 147 пасажирів на борту літака Boeing 737−800, що впав поблизу Тегерана, були іранцями, а 32 пасажири — іноземцями.

На місці падіння тривають пошукові роботи. Уряд мав намір надіслати до Ірану спецлітаки.