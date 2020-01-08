Авіаперельоти Медведчука: бізнес-джет нардепа помітили на рейсах до Оману, фото — 24 канал

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Приватний літак народного депутата України від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчук 7 і 8 січня здійснює рейси з Києва до Оману.

Літак Gulfstream Aerospace GVI (G650) на спотерських ресурсах приписують саме Медведчуку. Авіаблогер Андрій Лучков розмістив у Фейсбук фото маршруту літака, який увечері 7 січня літав З Києва до столиці Оману Маскату, а сьогодні вирушив у зворотному напрямку.

Відповідно до інформації Лучкова, яка базується на даних авіатрекерів, новенький літак «Гольфстрім» 29 грудня літав в Маскат.

Медведчук і ніч з 6 на 7 січня перебував зі своєю дружиною у Зимнівському монастирі на Волині.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський з сім'єю перебував у січні в Омані. У прес-службі президента заявляли, що в Оман він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти і зустрічався там із офіційними особами. Сьогодні стало відомо, що Зеленський перервав візит до Оману у зв’язку із падінням українського літака біля Тегерана.