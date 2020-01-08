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Авиакатастрофа в Иране: стартовало расследование / Фото: Википедия

Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

8 янв 2020, 12:58
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Расследованием причин авиакатастрофы украинского самолета в Иране займется Офис генерального прокурора. Пресс-служба ведомства 8 января обнародовала официальное сообщение о запуске досудебного расследования катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины», выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев.

Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167-ми пассажиров и девяти членов экипажа. Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей), — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Также во время этого расследования планируют выяснить, могли ли украинские государственные органы предотвратить катастрофу, закрыв авиасообщение с Ираном. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время сегодняшнего брифинга.

В рамках расследования авиаинцидента мы выясним, кто и как должен был реагировать. Если мы придем к выводу, что были основания отреагировать раньше, а официальные органы не отреагировали, мы примем соответствующие кадровые решения, — отметил Гончарук.

Напомним, решение о запрете авиаполетов в любую страну принимает Государственная авиационная служба Украины.

Авиакатастрофа в Иране: стартовало расследование

8 января после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал неподалеку воздушных ворот Ирана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. На борту находились 11 граждан Украины, 63 — Канады, 82 — Ирана, 10 — Швеции, четверо — Афганистана, трое — Германии и трое — Великобритании.

В МАУ отмечают, что самолет был новым и работал исправно. Также украинская авиакомпания временно приостановила все полеты в Иран. Расследованием катастрофы займется международная комиссия.

Источник: Ракурс


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