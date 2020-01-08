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Убивство дівчат на Подолі: ймовірному виконавцю і його 19-річній спільниці повідомлено про підозру, фото — "Київ оперативний"

Убивство дівчат на Подолі: ймовірному виконавцю і його 19-річній спільниці повідомлено про підозру

8 січ 2020, 13:33
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Ймовірному виконавцю резонансного убивства двох дівчат на Подолі у Києві і його 19-річній спільниці повідомлено про підозру.

У прес-службі столичної прокуратури заявили, що за погодженням з цим відомством слідчі Національної поліції повідомили про підозру 34-річному чоловіку та 19-річній дівчині, яких 6 січня затримали в Одесі у зв’язку із вбивством.

Дії цих осіб кваліфікували за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Незабаром суд обере підозрюваним запобіжні заходи, прокуратура клопочеться про арешт без визначення розміру застави.

«Ракурс» повідомляв, що 4 січня тіла 19-річної та 16-річної дівчат з ознаками насильницької смерті виявили в квартирі на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці. Власниця знайшла тіла у шафі на балконі.

Підозрюваних затримали 6 січня на залізничному вокзалі Одеси. Ними виявилися раніше неодноразово судимий 34-річний житель Волині Сергій Ксьондзик і Єлизавета Бершацька із Кіровоградської області.

Джерело: Ракурс


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