Опубліковані фото підозрюваних у вбивстві двох дівчат на Новий рік у Києві, фото: Економічна правда

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Вбивство двох дівчат на Новий рік у Києві розслідує Нацполіція.

З’явились перші фото підозрюваних. Знімки опублікував Telegram-канал «Київ Оперативний».

Серед підозрюваних — Ксьондзик Сергій Дмитрович, 1985 року. Він народився у селі Любитів, Ковельського району Волинської області. Раніше неодноразово судимий.

Співучасником вбивства може бути Бершацька Єлизавета Василівна, 2000 року. Вона народилась у селі Липняжки, Добровеличківського району Кіровоградської області.

Громадян, яким відомо про місцезнаходження даних осіб, просять повідомити поліцію. Співробітники правоохоронних органів продовжують здійснювати комплекс слідчо-оперативних заходів для встановлення обставин злочину, розшукують злочинців.

Нагадаємо, двох дівчат 16-ти та 19-ти років вбили у Подільському районі столиці. Киянка, яка здавала житло в оренду, повідомила про страшу знахідку. Господиня знайшла тіла з ознаками насильницької смерті на балконі у шафі. Третього січня орендар надіслав жінці смс і повідомив, що вони з’їдуть раніше. Вбивство спровокувало резонанс у суспільстві.