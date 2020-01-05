У Мексиці зафіксовано потужний землетрус, фото: pixabay

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Потужний землетрус стався у Мексиці.

Загрозу цунамі не оголошували. Про це повідомляють представники Національної сейсмологічної служби.

Підземні поштовхи відбулись на території штату Оахака. Землетрус не став причиною серйозних руйнувань.

Епіцентр стихійного лиха, за словами спеціалістів, залягав на глибині десять кілометрів. Він був розташований за 38 км на південний схід від міста Уньон Ідальго.

Магнітуда землетрусу становила 6,0. У Європейсько-Середземноморському сейсмологічному центрі (EMSC) прокоментували ситуацію. За словами експертів, осередок стихійного лиха розташовувався на глибині 100 км.

Нагадаємо, у листопаді в Албанії зафіксовано серію потужних землетрусів. Внаслідок стихійного лиха загинули більше 50 людей.