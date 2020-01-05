В Мексике зафиксировано мощное землетрясение, фото: pixabay

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Ракурс

Мощное землетрясение произошло в Мексике.

Угрозу цунами не объявляли. Об этом сообщают представители Национальной сейсмологической службы.

Подземные толчки произошли на территории штата Оахака. Землетрясение не стало причиной серьезных разрушений.

Эпицентр стихийного бедствия, по словам специалистов, залегал на глубине десять километров. Он находился в 38 км к юго-востоку от города Уньон Идальго.

Магнитуда землетрясения составила 6,0. В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) прокомментировали ситуацию. По словам экспертов, очаг стихийного бедствия располагался на глубине 100 км.

Напомним, в ноябре в Албании зафиксировали серию мощных землетрясений. В результате стихийного бедствия погибли более 50 человек.