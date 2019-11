Число жертв мощного землетрясения в Албании достигло по меньшей мере 49 человек.

Этой ночью под завалами нашли три тела, сообщает издание Koha Jone.

Отмечается, что количество жертв, вероятно, еще больше возрастет, поскольку еще есть люди, которых разыскивают под завалами.

Всего из-под завалов уже удалось спасти 45 человек. В поиске людей участвуют и спасатели из других стран. Так, в ЕС 27 ноября сообщали, что направили в Албанию более 200 спасателей и 10 поисковых собак.

По информации Министерства здравоохранения Албании, общее количество раненых в результате землетрясения составляет 2 тыс. человек. Эта цифра появилась после того, как была собрана информация о пострадавших из больниц, небольших медицинских центров, домов и от тех, кто сейчас проживает в палатках.

Кроме того, в результате землетрясения ряд домов признаны непригодными для проживания. В результате без жилья фактически остались сотни семей.

