Загрязнение азотом влечет за собой миграцию растений в Европе, фото: AI Emojis

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Несподівані зрушення в поширенні європейських лісових рослин на захід виявили дослідники з Німецького центру інтегративних досліджень біорізноманіття.

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Причинами цього виявилися накопичення азоту та, меншою мірою, зміна клімату, повідомляє прес-служба закладу.

Хоча прийнято вважати, що підвищення температури підштовхує багато видів до більш прохолодних північних районів, проведене ученими дослідження показало, що переміщення на захід у 2,6 рази ймовірніше, ніж на північ.

Дослідники проаналізували зміни в ареалах поширення 266 видів лісових рослин по всій Європі за кілька десятиліть, причому перші вимірювання в деяких місцях були зроблені в 1933 році. Зокрема, у дослідження були включені кілька найбільш символічних лісів Європи, наприклад, праліс Біловезька пуща в Польщі.

В результаті учені встановили, що:

європейські лісові рослини змінюють свій ареал зі середньою швидкістю 3,6 км на рік;

39% видів рослин зміщуються на захід. Зрушення на північ спостерігаються лише для 15% видів;

зокрема, щавель звичайний (Oxalis acetosella) мігрує на захід зі швидкістю близько 5 км на рік, а на північ — лише близько 0,1 км на рік;

відкладення азоту, а не зміна клімату, як не дивно, є основним фактором, що спричиняє зміщення ареалів європейських лісових рослин на захід.

Дослідження спростовує поширену думку про те, що зміна клімату є основною причиною переміщення видів на північ. Цей висновок змінює наше розуміння того, як екологічні фактори, зокрема, осадження азоту, впливають на біорізноманіття, — наголошується у статті.

Зазначається, що високий рівень осадження азоту внаслідок забруднення атмосфери сприяє швидкому поширенню азотостійких видів рослин переважно зі Східної Європи.

Утвердження цих висококонкурентних видів на територіях з високим рівнем осадження азоту часто відбувається за рахунок більш спеціалізованих видів рослин, — вказано у статті.

Таким чином, майбутні моделі біорізноманіття визначатимуться складними взаємодіями між численними змінами в навколишньому середовищі, а не лише впливом кліматичних змін, наголошують учені.

Зміна клімату часто розглядається як головний винуватець зміни ареалів видів рослин, але ключові взаємодії з історично важливими факторами часто залишаються поза увагою, — зазначають дослідники. — В останні десятиліття більшість змін ареалів європейських лісових рослин пов’язані з відкладенням азоту, і лише в меншій мірі — зі зміною клімату.