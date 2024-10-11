Східноєвропейські рослини мігрують у несподіваному напрямку через забруднення та зміни клімату — ученіhttps://racurs.ua/ua/n200144-shidnoievropeyski-roslyny-migruut-u-nespodivanomu-napryamku-cherez-zabrudnennya-ta-zminy-klimatu.htmlРакурс
Несподівані зрушення в поширенні європейських лісових рослин на захід виявили дослідники з Німецького центру інтегративних досліджень біорізноманіття.
Причинами цього виявилися накопичення азоту та, меншою мірою, зміна клімату, повідомляє прес-служба закладу.
Хоча прийнято вважати, що підвищення температури підштовхує багато видів до більш прохолодних північних районів, проведене ученими дослідження показало, що переміщення на захід у 2,6 рази ймовірніше, ніж на північ.
Дослідники проаналізували зміни в ареалах поширення 266 видів лісових рослин по всій Європі за кілька десятиліть, причому перші вимірювання в деяких місцях були зроблені в 1933 році. Зокрема, у дослідження були включені кілька найбільш символічних лісів Європи, наприклад, праліс Біловезька пуща в Польщі.
В результаті учені встановили, що:
- європейські лісові рослини змінюють свій ареал зі середньою швидкістю 3,6 км на рік;
- 39% видів рослин зміщуються на захід. Зрушення на північ спостерігаються лише для 15% видів;
- зокрема, щавель звичайний (Oxalis acetosella) мігрує на захід зі швидкістю близько 5 км на рік, а на північ — лише близько 0,1 км на рік;
- відкладення азоту, а не зміна клімату, як не дивно, є основним фактором, що спричиняє зміщення ареалів європейських лісових рослин на захід.
Дослідження спростовує поширену думку про те, що зміна клімату є основною причиною переміщення видів на північ. Цей висновок змінює наше розуміння того, як екологічні фактори, зокрема, осадження азоту, впливають на біорізноманіття, — наголошується у статті.
Зазначається, що високий рівень осадження азоту внаслідок забруднення атмосфери сприяє швидкому поширенню азотостійких видів рослин переважно зі Східної Європи.
Утвердження цих висококонкурентних видів на територіях з високим рівнем осадження азоту часто відбувається за рахунок більш спеціалізованих видів рослин, — вказано у статті.
Таким чином, майбутні моделі біорізноманіття визначатимуться складними взаємодіями між численними змінами в навколишньому середовищі, а не лише впливом кліматичних змін, наголошують учені.
Зміна клімату часто розглядається як головний винуватець зміни ареалів видів рослин, але ключові взаємодії з історично важливими факторами часто залишаються поза увагою, — зазначають дослідники. — В останні десятиліття більшість змін ареалів європейських лісових рослин пов’язані з відкладенням азоту, і лише в меншій мірі — зі зміною клімату.
У зв’язку з цим виникає важливе питання: Як екосистеми можуть адаптуватися до підвищення температури, в той час як зміни біорізноманіття здебільшого зумовлені іншими екологічними змінами, зокрема, забрудненням атмосфери? — додають учені. — Розуміння цих складних взаємодій є критично важливим для землевпорядників і політиків для захисту біорізноманіття та функціонування екосистем.