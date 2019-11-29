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Наслідки землетрусу в Албанії, фото: Koha Jone

Землетрус в Албанії: кількість жертв сягнула 49 (ФОТО, ВІДЕО)

29 лис 2019, 11:32
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Кількість жертв потужного землетрусу в Албанії сягнула щонайменше 49 осіб.

Цієї ночі під завалами знайшли три тіла, повідомляє видання Koha Jone.

Зазначається, що кількість жертв, ймовірно, ще більше зросте, оскільки ще є люди, яких розшукують під завалами.

Всього з-під завалів вже вдалося врятувати 45 людей. У пошукові людей беруть участь й рятувальники з інших країн. Так, у ЄС 27 листопада повідомляли, що спрямували до Албанії понад 200 рятувальників та 10 пошукових собак.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я Албанії, загальна кількість поранених внаслідок землетрусу становить 2 тис. осіб. Ця цифра з’явилася після того, як була зібрана інформація про постраждалих із лікарень, невеликих медичних центрів, будинків та від тих, хто зараз проживає в наметах.

Крім того, в результаті землетрусу низку будинків визнано непридатними для проживання. В результаті без житла фактично залишилися сотні сімей.

Наслідки землетрусу в Албанії, фото: EU Humanitarian Aid

Наслідки землетрусу в Албанії, фото: EU Humanitarian Aid

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався в Албанії у вівторок о 5.54 ранку за київським часом. Його епіцентр розташовувався за 20 км на захід від столиці країни міста Тирана.


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