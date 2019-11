Кількість жертв потужного землетрусу в Албанії сягнула щонайменше 49 осіб.

Цієї ночі під завалами знайшли три тіла, повідомляє видання Koha Jone.

Зазначається, що кількість жертв, ймовірно, ще більше зросте, оскільки ще є люди, яких розшукують під завалами.

Всього з-під завалів вже вдалося врятувати 45 людей. У пошукові людей беруть участь й рятувальники з інших країн. Так, у ЄС 27 листопада повідомляли, що спрямували до Албанії понад 200 рятувальників та 10 пошукових собак.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я Албанії, загальна кількість поранених внаслідок землетрусу становить 2 тис. осіб. Ця цифра з’явилася після того, як була зібрана інформація про постраждалих із лікарень, невеликих медичних центрів, будинків та від тих, хто зараз проживає в наметах.

Крім того, в результаті землетрусу низку будинків визнано непридатними для проживання. В результаті без житла фактично залишилися сотні сімей.

