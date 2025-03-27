У Парижі стартував саміт Коаліції охочих. Фото:

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Ракурс

Саміт Коаліції охочих розпочався у Парижі у четвер, 27 березня.

На зустрічі, яку організував президент Франції Еммануель Макрон, обговорюватимуть підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого та міцного миру. Лідери ведуть переговори за зачиненими дверима.

Sky News поінформувало, що перед самітом президент України Володимир Зеленський провів коротку зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та французьким лідером Еммануелем Макроном. Подробиці переговорів не розкриваються.

Напередодні до Єлисейського палацу також прибули президенти Фінляндії Александр Стубб та Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, голова Європейської ради Антоніу Кошта. У саміті також візьмуть участь лідери Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Данії, Нідерландів, Латвії та інші. Загалом у зустрічі беруть участь лідери близько 30 держав.

Як відомо, Коаліція охочих — це країни, які обіцяють Україні підтримку у війні з рф та сприяння встановленню миру в Україні. Здебільшого вони заявляли про можливості надати Україні миротворчі війська, або принаймні допускали це.

Нагадаємо, про створення Коаліції охочих оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками саміту 18 світових лідерів у Лондоні, що відбувся 2 березня.

Ця коаліція хоче зміцнити європейську підтримку України в умовах нестабільної політики США та створити основи для міцного миру.

Джерело: Sky News