Стармер скликає новий саміт "Коаліції охочих"

https://racurs.ua/ua/n204677-starmer-sklykaie-novyy-samit-koaliciyi-ohochyh.html

Ракурс

Кір Стармер ще раз збере світових лідерів на зустріч щодо підтримки України.

Reuters пише про зустріч з посиланням на речника очільника британського уряду Дейва Пареса.

Зустріч має відбутися 15 березня. Очікується, що участь братимуть лідери країн НАТО, готові долучити свої військові сили до «коаліції охочих». Проте, які саме країни братимуть участь, не розкривається. BBC пише про можливу участь 20 країн.

Уперше такий екстрений саміт відбувся 2 березня, через декілька днів після сварки Зеленського, Трампа і Джей Ді Венса у Білому домі.

Новий захід відбудеться наприкінці інтенсивного дипломатичного тижня, після запланованих українсько-американських переговорів та окремих дискусій за участю головнокомандувача ЗСУ і міністрів оборони Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі.