Зустріч Коаліції охочих. Фото: ОП

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Деталі зустрічі Коаліції охочих у Парижі розкрив президент України Володимир Зеленський.

На цьому саміті союзники домовилися про нові оборонні пакети для України. Зокрема, Франція підготувала оборонний пакет обсягом 2 млрд євро. Крім того, є нові рішення щодо інвестицій партнерів в українську «оборонку». У 2025 році буде виготовлено ще більше безпілотників та зброї. Про це глава держави 28 березня повідомив у Telegram.

Також у ході зустрічі було домовлено, що санкції проти рф будуть залишатися чинними до того часу, доки тривати російсько-українська війна.

А в військовим представникам держав, які хочуть і можуть робити конкретні кроки для забезпечення миру, доручили провести зустрічі й опрацювати відповідні деталі.

Зміцнення України, тиск на росію заради миру, погодження спільних безпекових кроків — саме ці теми були головними на зустрічі в Парижі європейських лідерів. Європа точно вміє себе захищати, і ми разом працюємо, щоб гарантувати нашій державі та всім європейським народам більше безпеки, — наголосив президент.

Нагадаємо, 27 березня у Парижі відбувся саміт Коаліції охочих. У зустрічі взяли участь лідери близько 30 держав. Після саміту президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Україні можуть розгорнути «сили стримування», але все це ще перебуває на стадії планування. Очікується, що їх створення стане результатом зусиль кількох країн.